Куда сходить в Волгограде 11 и 12 июля: афиша событий

В Волгограде предстоящие выходные дни, 11 и 12 июля, обещают быть жаркими во всех смыслах. Синоптики прогнозируют более +30 градусов в тени, а в парках и на культурных площадках уже сверстали программу интереснейших и зажигательных мероприятий.
Как провести июльские выходные так, чтобы в памяти остались позитивные летние воспоминания? Рассказываем в материале ИА «Высота 102».
Суббота, 11 июля.
Самая насыщенная программа подготовлена в главном парке Волгограда — ЦПКиО. Здесь на выбор гостям и жителям города-героя предлагают и танцы, и рок-фестиваль.
Открытая вечеринка по сальсе, кизомбе и бачате.
Для тех, кто давно хотел раскрыть потенциал и попробовать себя в ярких направлениях латиноамериканских танцев, в выходные (11 и 12 июля) в Центральном парке пройдет открытая вечеринка от студий танцев «Salsa picante» и «Дыхание души».
Время: 18:00 — 21:00.
Рок-фестиваль «Летний гром».
Этим летом на малой сцене парка пройдет 14 концертов местных рок-групп в рамках фестиваля «Летний гром». В этот раз планируются выступления «Уникальной группы» из Волгограда и «Горожан» из Ахтубинска. Последние будут выступать на сцене парка впервые.
Время: 19:00−21:30. Место: малая сцена. Вход свободный.
Концерт «Летний бал» Студия «Леди Балет» приглашает гостей парка окунуться в волшебную атмосферу летнего бала. В программе: танцевальные номера, дефиле в роскошных платьях от волгоградского дизайнера Алены Сказки и мастер-классы для гостей праздника.
Время: 18:00−20:00 Место: главная цена.
Космическая Лана.
В Волгоградском планетарии 11 июля состоится интересное для почитателей таланта Ланы Дель Рей мероприятие — музыкальное полнокупольное представление «Трибьют Ланы Дел Рей». В субботу вечером пронзительные мелодии одной из самых популярных и атмосферных певиц современности в исполнении группы «Песни Самнера» сольются воедино со звездным небом. В программе прозвучат культовые треки исполнительницы.
Время: 19:00 Место: Волгоградский планетарий.
Воскресенье, 12 июля.
Крошечка-Хаврошечка в театре кукол.
Есть замечательный повод сходить с детьми в воскресенье в Театр кукол. Случилось так, что Хаврошечка в раннем детстве потеряла любимую матушку, а спустя какое-то время отец привёл в дом мачеху с тремя дочерьми. Добрая да умелая Хаврошечка обхаживала их, кормила, делала всю грязную роботу, а они её только ругали. Только в своей Коровушке нашла девочка верную подругу и помощницу.
Эту трогательную историю со счастливым концом и готовы рассказать юным зрителям в театре 12 июля. Продолжительность спектакля — 45 минут.
Время: 11:00 и 13:00. Место: Волгоградский областной театр кукол (ул. Краснознаменская).
Огненное шоу в ЦПКиО.
Завершить выходные с огоньком можно в ЦПКиО. Огонь — неподвластная человеку стихия, только если этот человек не из творческой лаборатории «Атом Шоу». Резиденты творческой лаборатории подготовили для гостей парка завораживающие номера с живым пламенем. Организаторы обещают — будет горячо!
Время: 19:30−21:00 Место: главная сцена парка.
Подготовила афишу Дарья Ломовцева.
Фото: Тетра кукол, ЦПКиО, Волгоградский планетарий.