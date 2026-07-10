Куда сходить в Волгограде 11 и 12 июля: афиша событий

Есть замечательный повод сходить с детьми в воскресенье в Театр кукол. Случилось так, что Хаврошечка в раннем детстве потеряла любимую матушку, а спустя какое-то время отец привёл в дом мачеху с тремя дочерьми. Добрая да умелая Хаврошечка обхаживала их, кормила, делала всю грязную роботу, а они её только ругали. Только в своей Коровушке нашла девочка верную подругу и помощницу.