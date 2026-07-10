Новак заявил, что в России наблюдается дефицит топлива из-за прилетов по НПЗ

На фоне дефицита топлива российские регионы начали вводить собственные меры. Помимо ограничений на объем продаваемого бензина и дизеля, региональные власти вводят продажу топлива по госномерам автомобилей по системе «четное-нечетное». По ней в четные дни заправляться могут машины с номерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6 и 8, а в нечетные — на 1, 3, 5, 7 и 9. Такие ограничения уже действуют в Нижегородской, Орловской, Липецкой, Псковской, Астраханской областях и Мордовии, а с 11 июля — в Кировской области.