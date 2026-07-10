Челябинцы оценили столичный камерный проект

Идея проекта в том, чтобы отойти от строгого академического формата. Вместо больших залов — маленькие камерные пространства. Репертуар тоже не совсем академический: музыканты играют современную классику, оркестровые аранжировки из кино, сериалов и даже аниме. Резиденция Simple Music Ensemble обосновалась в одном из пространств в центре Челябинска. Проект уже работает в Москве, Питере и других городах.