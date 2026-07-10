Челябинцы оценили столичный камерный проект

В Челябинске открылась резиденция камерного проекта классической музыки. Первый концерт прошел в формате живого выступления скрипки, виолончели и синтезатора. Публика разместилась в непосредственной близости от музыкантов, передает корреспондент ИА «Первое областное».
Идея проекта в том, чтобы отойти от строгого академического формата. Вместо больших залов — маленькие камерные пространства. Репертуар тоже не совсем академический: музыканты играют современную классику, оркестровые аранжировки из кино, сериалов и даже аниме. Резиденция Simple Music Ensemble обосновалась в одном из пространств в центре Челябинска. Проект уже работает в Москве, Питере и других городах.
Все места на выступление были раскуплены. Публика неожиданно была разновозрастной — молодые, взрослые и даже один малыш.
Вечер был посвящен музыке итальянского композитора и пианиста Людовико Эйнауди. Его произведения можно услышать в фильме «1+1», «Земля кочевников», «Это Англия», «Отец», а еще в сериалах и мемах.
Концерт длился около часа и выстроился как цельное музыкальное высказывание: в программе чередовались спокойные, почти медитативные фрагменты и более эмоциональные, напряженные произведения.
В самом конце музыканты исполнили несколько произведений вне программы специально для маленького особенного зрителя, по просьбе его мамы.