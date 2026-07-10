Что произошло под Толочином, где подросток лишился пальца, когда делал полку

Согласно данным следствия, 14-летний житель Минского района вместе с мамой был в гостях у бабушки в Толочинском районе. В четверг, 9 июля, несовершеннолетний решил сделать полку. Он взял деревянную доску и начал ее распиливаться циркулярной пилой. В какой-то момент инструмент соскочил, нанеся травму подростку.