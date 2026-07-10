Следственный комитет сообщил, что произошло под Толочином, где подросток лишился пальца, когда делал полку.
Согласно данным следствия, 14-летний житель Минского района вместе с мамой был в гостях у бабушки в Толочинском районе. В четверг, 9 июля, несовершеннолетний решил сделать полку. Он взял деревянную доску и начал ее распиливаться циркулярной пилой. В какой-то момент инструмент соскочил, нанеся травму подростку.
Под Толочином подросток пилил доску циркулярной пилой и лишился пальца. Фото: телеграм-канал СК Беларуси.
«Несовершеннолетнего госпитализировали с диагнозом “травматическая ампутация фаланги второго пальца правой кисти”, — привели подробности в ведомстве.
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