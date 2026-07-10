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Что произошло под Толочином, где подросток лишился пальца, когда делал полку

Под Толочином подросток пилил доску циркулярной пилой и лишился пальца.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет сообщил, что произошло под Толочином, где подросток лишился пальца, когда делал полку.

Согласно данным следствия, 14-летний житель Минского района вместе с мамой был в гостях у бабушки в Толочинском районе. В четверг, 9 июля, несовершеннолетний решил сделать полку. Он взял деревянную доску и начал ее распиливаться циркулярной пилой. В какой-то момент инструмент соскочил, нанеся травму подростку.

Под Толочином подросток пилил доску циркулярной пилой и лишился пальца. Фото: телеграм-канал СК Беларуси.

«Несовершеннолетнего госпитализировали с диагнозом “травматическая ампутация фаланги второго пальца правой кисти”, — привели подробности в ведомстве.

Ранее мы узнали, что произошло под Бобруйском, где белоруска погибла из-за болгарки, когда ее дочь повела скот в поле.

Тем временем под Светлогорском девочка умерла, съев бабушкину таблетку.

А еще СК сделал заявление после ДТП под Кобрином, где погибла 15-летняя девушка.