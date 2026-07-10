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В Азове из-за пожаров на нефтехранилищах отменены два автобусных маршрута

Из-за перекрытия ряда дорог в зоне возгорания на нефтебазах в Азове временно остановлено движение городских маршрутов №№ 3 и 8. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Из-за перекрытия ряда дорог в зоне возгорания на нефтебазах в Азове временно остановлено движение городских маршрутов №№ 3 и 8. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Пассажирские перевозки будут возобновлены после устранения последствий ЧС», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в муниципалитете сообщили о полной обеспеченности водой и едой спасателей, участвующих в тушении пожаров на нефтехранилищах.

Как сообщал «Ъ-Ростов», возгорание на предприятиях нефтехранения в Азове произошли во время атаки ВСУ утром 10 июля.