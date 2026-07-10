Лихачев призвал оперативно доносить до мира данные о рисках и угрозах ЗАЭС

КАЛИНИНГРАД, 10 июл — РИА Новости. Нужно максимально быстро доносить до мирового сообщества информацию о рисках и угрозах ЗАЭС, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.
«Нам крайне важно оптимизировать информационную цепочку и как можно скорее доносить до всех наши озабоченности и те риски, которые, к сожалению, рождаются», — сказал Лихачев журналистам по итогам прошедших в Калининграде переговоров делегаций России и МАГАТЭ.
По его словам, перед ВСУ поставлена определенная задача, а именно — сделать жизнь в городе-спутнике ЗАЭС Энергодаре невыносимой, поэтому любое замалчивание, любое затенение инцидентов — это поощрение к дальнейшей эскалации.
Главной темой консультаций РФ и МАГАТЭ была ситуация вокруг Запорожской АЭС и ее города-спутника на фоне усиления атак со стороны ВСУ.