Там бактерии! Врач Маценко раскрыл, почему нельзя мазать ожоги сметаной

Летнее солнце оставляет на коже не только загар, но и болезненные ожоги. Многие по привычке смазывают покраснения сметаной или прикладывают лёд, но медики предупреждают: такие методы могут навредить. Врач Максим Маценко в беседе с rostov.aif.ru разъяснил, как правильно оказывать первую помощь и какие ошибки чаще всего совершают пострадавшие.
Что делать при покраснении кожи? Почему сметана — не лучший метод для лечения ожогов? И когда пора бежать к врачу? Все подробности — в нашем материале.
Никакого льда!
Солнечный ожог, отмечает врач, это термическое повреждение кожи, требующее правильного ухода. Игнорирование симптомов, самолечение «бабушкиными» методами или попытка «остудить» кожу льдом часто приводят к обратному эффекту.
При поверхностных ожогах, когда кожа просто покраснела и слегка побаливает, медики рекомендуют сразу охладить поражённый участок. Для этого достаточно аккуратно промыть его обычной прохладной водой.
«Ни в коем случае не прикладывайте к коже лёд или замороженные продукты: резкий перепад температур вызывает спазм сосудов и может усугубить повреждение тканей. Если между кожей и холодным предметом нет прослойки ткани, риск обморожения поверх ожога возрастает в разы», — предупреждает Максим Маценко.
После охлаждения на кожу наносят аптечные средства: мази и спреи смягчают ткани, увлажняют их и ускоряют регенерацию. Наносить нужно лёгкими движениями, без надавливания и растирания. Главное — дать коже самостоятельно восстановиться, не травмируя её механически.
Бактериальная флора.
Многие до сих пор верят в чудодейственную силу сметаны или кефира, но медики категорически против таких экспериментов.
«Сметану наносить на ожоги нельзя. Это нестерильный продукт, который из-за наличия микроэлементов и возможной бактериальной флоры может внести инфекцию на поражённую поверхность», — комментирует Максим Маценко.
То же касается любых других народных примочек из продуктов или растений: их состав не контролируется, а риск аллергической реакции или заражения слишком велик. Лучше довериться проверенным медицинским изделиям.
Всем известная мазь, которую применяют для лечения ожогов, а также её аналоги проходят клинические испытания, имеют доказанную эффективность и безопасные формулы. В отличие от той же сметаны, они не забивают поры, не создают плёнку, мешающую теплообмену, и работают именно на восстановление кожного барьера.
Пузырь — не игрушка.
Особую опасность представляют ожоги второй и третьей степени, которые сопровождаются образованием пузырей с жидкостью или даже кровью. В этом случае тактика лечения меняется кардинально.
Первое правило: ни в коем случае не прокалывать волдыри. Пузырь выполняет защитную функцию — он создаёт стерильную среду для регенерации тканей под ним. Нарушение его целостности открывает прямой путь для инфекции и замедляет заживление в несколько раз.
«При обширных ожогах с волдырями необходимо промыть поверхность прохладной водой, аккуратно обсушить стерильной салфеткой и нанести заживляющий спрей или мазь. Не давите на поражённые участки, не пытайтесь снять отслоившуюся кожу», — поясняет медик.
Если волдыри быстро наполняются жидкостью, вызывают сильную боль или охватывают большую площадь тела, нужно немедленно обратиться за медицинской помощью. В условиях стационара врачи проведут противоожоговую терапию, восполнят потерю жидкости, которая уходит в ткани, и предотвратят развитие осложнений.
Поводом для срочного обращения к медикам должны стать сильная болезненность, которая не снимается обезболивающими, волдыри с кровянистым содержимым, ожоги на лице или в области паха, а также ухудшение общего состояния — повышение температуры, слабость, тошнота. В этих случаях самолечение недопустимо.