Врач Маценко раскрыл, почему нельзя мазать ожоги сметаной

Летнее солнце оставляет на коже не только загар, но и болезненные ожоги. Многие по привычке смазывают покраснения сметаной или прикладывают лёд, но медики предупреждают: такие методы могут навредить. Врач Максим Маценко в беседе с rostov.aif.ru разъяснил, как правильно оказывать первую помощь и какие ошибки чаще всего совершают пострадавшие.