Евгений Чинцов поздравил будущих управленцев с окончанием университета

Обращаясь к выпускникам, Евгений Чинцов отметил символичность того, что дипломы вручают именно в здании городской Думы, где принимаются решения, влияющие на жизнь Нижнего Новгорода. По его словам, муниципальная служба требует не только знаний, но и ответственности, инициативности и умения воплощать идеи в реальные дела.