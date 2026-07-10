Территорию детского сада № 10 благоустраивают в Дзержинске

Программа инициативного бюджетирования «Вам решать!» действует в Нижегородской области с 2017 года. За это время в Дзержинске реализовано уже 106 проектов, предложенных жителями. В текущем году в городе и поселках округа воплощаются 13 инициатив горожан, включая ремонт дорог, обустройство спортивных и детских площадок.