Пятеро волгоградцев заразились опасной инфекцией на природе

В РПН напоминают, что при выезде на природу или дачные участки необходимо носить одежду, закрывающую тело, так как клещи скрываются в траве и в кустах. После возвращения домой надо тщательно себя обследовать. При обнаружении клеща жителям рекомендуют обратиться в медицинские организации. Исследование насекомых является платным.