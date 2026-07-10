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Пятеро волгоградцев заразились опасной инфекцией на природе

1102 жителя Волгоградской области обратились в медучреждения региона в связи.

1102 жителя Волгоградской области обратились в медучреждения региона в связи с присасыванием клещей. Такие данные опубликовало региональное управление Роспотребнадзора 10 июля. Среди них — 374 ребенка.

Всего в регионе уже пятеро человек подхватили опасную инфекцию от клещей. За полгода в регионе зарегистрированы 3 случая заболевания иксодовым клещевым боррелизом и 2 случая — Крымской геморрагической лихорадкой.

В РПН напоминают, что при выезде на природу или дачные участки необходимо носить одежду, закрывающую тело, так как клещи скрываются в траве и в кустах. После возвращения домой надо тщательно себя обследовать. При обнаружении клеща жителям рекомендуют обратиться в медицинские организации. Исследование насекомых является платным.

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