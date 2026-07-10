Воняют и лезут в окна. Нашествие клопов на юг грозит бедой с урожаем

По данным Россельхознадзора, коричневый мраморный клоп — настоящий бич для аграриев и садоводов. Впервые замеченный в США ещё в 1998 году, к 2016 году он уже хозяйничал в 11 европейских странах, добравшись и до России. Главная беда в том, что в новых широтах у него нет естественных врагов, поэтому популяция вредителя растёт бесконтрольно. Внешне это неприметный овальный жучок светло-коричневого цвета с характерным тёмным узором, напоминающим мрамор. Цикл его развития стремителен: всего за полтора-два месяца из яйца вырастает взрослая особь. Летом насекомые поедают всё подряд: от яблок, персиков и винограда до томатов, кукурузы и даже декоративных роз. Осенью, с наступлением холодов, клопы ищут укрытия в опавшей листве и почве, но чаще всего массово проникают в дома людей, гаражи и сараи. Для человека они не опасны: клопы не кусаются и не пьют кровь.