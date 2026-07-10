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Воняют и лезут в окна. Нашествие клопов на юг грозит бедой с урожаем

Опасны ли они для человека и могут ли навредить урожаю, узнал rostov.aif.ru.

«Каждый день с улицы на окна, на подоконник лезут. И сидят, и летят, очень неприятные, их очень много. По 50 штук! Не спасают от них даже москитные сетки», — пожаловалась Наталья в соцсетях. Жители южных регионов столкнулись с массовым нашествием этих насекомых.

Как рассказал rostov.aif.ru доцент кафедры зоологии Академии биологии и медицины ЮФУ Сергей Дудкин, клопы, ранее обитающие в Абхазии и на Кавказе, теперь перебрались на север. Опасны ли они для человека и каким культурам могут навредить, узнал rostov.aif.ru.

Фундук, орех и персики.

«В Абхазии на клопов жаловались уже пять лет назад. Тогда Ростовская область была ещё на северной границе распространения вида. Но сейчас эти насекомые уже здесь. Думаю, через пару лет будут в Воронежской области. Распространение клопов — это не случайность, а следствие потепления», — говорит эксперт в беседе с корреспондентом.

Но самое страшное не то, что клопы сидят на окнах. Это лишь верхушка айсберга.

«Они питаются соками растений. Когда клоп прокалывает зелёную завязь или плод, растение сбрасывает его. В результате урожай падает. И не на 10%, а на 30−40%, а то и больше», — объясняет специалист.

Его дачу тоже не обошло стороной это явление.

«У меня есть несколько кустов калины, которые всегда шикарно плодоносили. Теперь из-за клопов урожая нет. Пострадали фундук и грецкий орех, персики. Это не просто вредитель. Он переносит вирусные заболевания между растениями», — говорит эксперт.

Резкий запах.

Учёный также рассказал, что сам перепробовал много методов для уничтожения клопов.

«Единственный способ — инсектициды, разрешённые к применению на территории Российской Федерации для соответствующих культур. Также нужно регулярно обрабатывать растения весной и летом, каждые две-три недели. Это единственный способ сохранить урожай. Иначе налетят клопы с соседних участков, и всё начнётся заново. Но в помещении такие средства использовать нельзя. Остаётся только собирать их руками или пылесосом», — рассказал Сергей Дудкин.

Только нужно делать это осторожно, потому что от этих насекомых остаётся неприятный и резкий запах.

Дудкин отметил, что нашествие клопов — большая проблема, и для её решения нужно привлекать специалистов.

«Есть специализированные организации и учреждения. Их задача — изучать и находить способы борьбы с вредителями», — отметил эксперт.

Кровь не пьют.

По данным Россельхознадзора, коричневый мраморный клоп — настоящий бич для аграриев и садоводов. Впервые замеченный в США ещё в 1998 году, к 2016 году он уже хозяйничал в 11 европейских странах, добравшись и до России. Главная беда в том, что в новых широтах у него нет естественных врагов, поэтому популяция вредителя растёт бесконтрольно. Внешне это неприметный овальный жучок светло-коричневого цвета с характерным тёмным узором, напоминающим мрамор. Цикл его развития стремителен: всего за полтора-два месяца из яйца вырастает взрослая особь. Летом насекомые поедают всё подряд: от яблок, персиков и винограда до томатов, кукурузы и даже декоративных роз. Осенью, с наступлением холодов, клопы ищут укрытия в опавшей листве и почве, но чаще всего массово проникают в дома людей, гаражи и сараи. Для человека они не опасны: клопы не кусаются и не пьют кровь.

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