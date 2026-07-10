Нашествие клопов на юг грозит бедой с урожаем

«В Абхазии на клопов жаловались уже пять лет назад. Тогда Ростовская область была ещё на северной границе распространения вида. Но сейчас эти насекомые уже здесь. Думаю, через пару лет будут в Воронежской области. Распространение клопов — это не случайность, а следствие потепления», — говорит эксперт в беседе с корреспондентом.