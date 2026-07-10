В Азове локализовали пожар на двух объектах хранения нефтепродуктов

ВОЛГОГРАД, 10 июл — РИА Новости. Пожар после атаки БПЛА ВСУ локализован на двух объектах хранения нефтепродуктов в Азове в Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Ранее Слюсарь сообщил, что в Азове в результате атаки БПЛА произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов. Он отметил, что пострадавших нет.
«На двух объектах хранения нефтепродуктов пожар локализован», — написал Слюсарь в своем канале на платформе «Макс».
Он уточнил, что в Азове продолжается ликвидация возгораний нефтепродуктов, на местах развернуты оперативные штабы МЧС, запасов пены необходимой для тушения пожара достаточно.
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