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23-летнюю калининградку будут судить по обвинению в убийстве собственного ребенка

Речь идет о преступлении, совершенном в июле 2023 года.

В Калининграде суд рассмотрит уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка. Фигурантке уголовного дела 23 года, а преступление было совершено в июле 2023-го, сообщает областная прокуратура.

По версии следствия, девушка, родив в квартире на ул. Киевской в Калининграде младенца, «причинила ему не менее 16 травматических воздействий».

Знакомые женщины вынесли тело несчастного во двор, где его обнаружили местные жители.

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