23-летнюю калининградку будут судить по обвинению в убийстве собственного ребенка

В Калининграде суд рассмотрит уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка. Фигурантке уголовного дела 23 года, а преступление было совершено в июле 2023-го, сообщает областная прокуратура.
По версии следствия, девушка, родив в квартире на ул. Киевской в Калининграде младенца, «причинила ему не менее 16 травматических воздействий».
Знакомые женщины вынесли тело несчастного во двор, где его обнаружили местные жители.
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