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Стали известны даты школьных каникул на новый учебный год в Ростовской области

Баланс учебы и отдыха: донским школам рекомендовали даты каникул.

Источник: Комсомольская правда

Школам Ростовской области объявили планируемые даты каникул на следующий учебный год. Рекомендации поступили от Минпросвещения России, сообщают донские власти.

Сроки утвердили, чтобы сбалансировать периоды учебы и отдыха, а также избежать переутомления школьников.

График каникул:

— с 26 октября по 3 ноября 2026 года (осенние);

— с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года (зимние);

— с 27 марта по 4 апреля 2027 года (весенние);

— с 27 мая по 31 августа 2027 года (летние).

Для первоклассников дополнительные дни отдыха назначили на период с 15 до 21 февраля 2027 года.

— Школы придерживаются учебного календаря, предложенного Минпросвещения России, и формируют свои учебные планы с учетом дат каникул, рекомендованных федеральным ведомством, — пояснила министр образования Ростовской области Виктория Чернышова.

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