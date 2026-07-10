В парках Москвы организуют семейные выходные

Семейные выходные пройдут 11 и 12 июля в парках Москвы, сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития. Программа мероприятий способствует реализации задач национального проекта «Семья».
По проекту «Лето в Москве» гости смогут принять участие в масштабных фестивалях, отпраздновать День шоколада, послушать классическую музыку и посетить другие тематические события. В частности, для семей подготовили занятия по йоге, живописи и музыке, а также лекцию по психологии, уличные спектакли и показательные выступления спортсменов.
Так, в парке 50-летия Октября 11 июля с 12:00 до 17:00 пройдет пикник «Сюжеты лета: от былин до современности». В программе запланирован показ фильма «Садко» 1952 года, мастер-класс по плетению венков, а также лекторий на тему славянской мифологии. В этот же день с 19:00 до 21:30 на Нижнем Красногвардейском пруду пройдут занятия по электронной музыке. Любителей живой музыки ждут в саду имени Н. Э. Баумана. Там солисты оркестра «Золотой век» исполнят классические произведения и современные композиции в авторских обработках. В парке «Северное Тушино» состоятся традиционные дружеские забеги «Пять верст». Кроме того, в Московской усадьбе Деда Мороза в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» 11 июля отметят Всемирный день шоколада.
В зоне отдыха «Терлецкая дубрава» 12 июля можно присоединиться к двум мероприятиям. В 11:00 в павильоне «Лекторий» состоится мастер-класс «Лебеди», где все желающие создадут поделки из пряжи с различными декоративными элементами, а в 13:00 — занятие «Гимнастика мозга», участники которого научатся упражнениям и техникам для улучшения работы мозга и концентрации. В музее-заповеднике «Царицыно» состоится фестиваль «Дачное Царицыно». В течение двух дней гости смогут посетить театральные постановки.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.