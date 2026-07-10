В парках Москвы организуют семейные выходные

Так, в парке 50-летия Октября 11 июля с 12:00 до 17:00 пройдет пикник «Сюжеты лета: от былин до современности». В программе запланирован показ фильма «Садко» 1952 года, мастер-класс по плетению венков, а также лекторий на тему славянской мифологии. В этот же день с 19:00 до 21:30 на Нижнем Красногвардейском пруду пройдут занятия по электронной музыке. Любителей живой музыки ждут в саду имени Н. Э. Баумана. Там солисты оркестра «Золотой век» исполнят классические произведения и современные композиции в авторских обработках. В парке «Северное Тушино» состоятся традиционные дружеские забеги «Пять верст». Кроме того, в Московской усадьбе Деда Мороза в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» 11 июля отметят Всемирный день шоколада.