Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приокском районе поздравили многодетные семьи и юбиляров семейной жизни

Мероприятие состоялось на Аллее любви у памятника святым благоверным князьям Петру и Февронии.

На Аллее любви у памятника святым благоверным князьям Петру и Февронии в Приокском районе прошло торжественное чествование семей‑юбиляров и многодетных родителей, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода. Мероприятие собрало семьи разного возраста и стало данью уважения к институту семьи как опоре общества.

Глава районной администрации Михаил Шатилов обратился к присутствующим с тёплыми словами: семья закладывает нравственные ориентиры, учит поддерживать друг друга и хранить домашний очаг. Он пожелал семьям крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия. К поздравлениям присоединилась председатель комитета Законодательного Собрания по социальным вопросам, член фракции «Единая Россия» Наталья Смотракова, отметившая, что праздник объединяет тех, кто строит семьи, и тех, кто долгие годы хранит семейный очаг, и поблагодарив юбиляров за их пример.

Главными героями праздника стали пары‑юбиляры: Лев и Маргарита Лубянцевы, прожившие в браке 70 лет; Валерий и Любовь Комраковы — 60 лет совместной жизни; Владимир и Надежда Патрины — 55 лет; а также многодетные семьи Приокского района. Всем участникам вручили благодарственные письма, цветы и памятные подарки. Пары вновь произнесли «да» и поставили подписи в Книге почётных юбиляров семейной жизни.

Супруги Лубянцевы рассказали, что познакомились в политехническом институте, всю жизнь работали вместе в научно‑исследовательском институте и воспитали дочь; у них двое внуков и трое правнуков. Юбиляры поблагодарили главу района за поздравления и обратились к молодым парам с советом: помнить хорошее, уважать друг друга и передавать семейную мудрость детям.

Ранее сообщалось, что семья Грачёвых победила в конкурсе «Нижегородская семья».

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше