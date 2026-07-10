В Приокском районе поздравили многодетные семьи и юбиляров семейной жизни

На Аллее любви у памятника святым благоверным князьям Петру и Февронии в Приокском районе прошло торжественное чествование семей‑юбиляров и многодетных родителей, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода. Мероприятие собрало семьи разного возраста и стало данью уважения к институту семьи как опоре общества.
Глава районной администрации Михаил Шатилов обратился к присутствующим с тёплыми словами: семья закладывает нравственные ориентиры, учит поддерживать друг друга и хранить домашний очаг. Он пожелал семьям крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия. К поздравлениям присоединилась председатель комитета Законодательного Собрания по социальным вопросам, член фракции «Единая Россия» Наталья Смотракова, отметившая, что праздник объединяет тех, кто строит семьи, и тех, кто долгие годы хранит семейный очаг, и поблагодарив юбиляров за их пример.
Главными героями праздника стали пары‑юбиляры: Лев и Маргарита Лубянцевы, прожившие в браке 70 лет; Валерий и Любовь Комраковы — 60 лет совместной жизни; Владимир и Надежда Патрины — 55 лет; а также многодетные семьи Приокского района. Всем участникам вручили благодарственные письма, цветы и памятные подарки. Пары вновь произнесли «да» и поставили подписи в Книге почётных юбиляров семейной жизни.
Супруги Лубянцевы рассказали, что познакомились в политехническом институте, всю жизнь работали вместе в научно‑исследовательском институте и воспитали дочь; у них двое внуков и трое правнуков. Юбиляры поблагодарили главу района за поздравления и обратились к молодым парам с советом: помнить хорошее, уважать друг друга и передавать семейную мудрость детям.
Ранее сообщалось, что семья Грачёвых победила в конкурсе «Нижегородская семья».