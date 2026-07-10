Садовничий: премия ЮНЕСКО-России им. Менделеева укрепит научное сотрудничество

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Международная премия ЮНЕСКО-России имени Д. И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук, которая в этом году присуждена профессорам Пань Цзяньвэю и Сергею Шейко, служит укреплению международного научного диалога и развитию исследовательских объединений. Такое мнение выразил ТАСС ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.
«Уверен, что присуждение премии таким выдающимся ученым будет способствовать укреплению международного научного диалога, развитию исследовательских партнерств и объединению интеллектуального потенциала ведущих университетов и научных центров мира», — сказал Садовничий корреспонденту ТАСС.
Ректор МГУ также указал на то, что эта премия входит в число наиболее авторитетных мировых наград в области фундаментальных наук.
«Она отмечает ученых, чьи открытия не только расширяют границы научного знания, но и создают основу для технологического развития и укрепления международного научного сотрудничества. Поздравляю новых лауреатов премии — профессоров Пань Цзяньвэя и Сергея Шейко! В Московском университете хорошо знают их выдающиеся научные достижения», — добавил академик, уточнив, что многолетнее сотрудничество, в частности, связывает химиков МГУ и профессора Шейко: реализованы совместные исследования, опубликованы научные работы.
Фундаментальные исследования, выполненные профессором Пань Цзяньвэем в области квантовых коммуникаций, сегодня получают развитие на физическом факультете и в Центре квантовых технологий МГУ, заключил глава вуза.
Лауреаты премии в 2026 году.
Пань Цзяньвэй — академик Китайской академии наук, президент Китайского научно-технического университета (город Хэфэй). Награжден за пионерский вклад в развитие экспериментальной квантовой телепортации и создание первой в мире технологии защищенной спутниковой квантовой связи, открывшей новую эру глобальных квантовых коммуникаций. Под его руководством был запущен первый в мире квантовый спутник «Мо-Цзы» и созданы интегрированные космическо-наземные квантовые сети. Его работы служат ярким примером связи передовых фундаментальных исследований с масштабными технологическими инновациями.
Сергей Шейко — профессор и заведующий лабораторией биомиметических полимеров Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле (США). Ученый отмечен премией за выдающиеся фундаментальные исследования в области архитектурного дизайна и программирования макромолекул, заложившие основу для создания нового поколения интеллектуальных полимерных материалов с заранее заданными свойствами, памятью формы и способностью к самовосстановлению. Его работы, опубликованные в ведущих журналах Science и Nature, открывают новые возможности для биомедицины, робототехники и энергетики.
Международная премия ЮНЕСКО-России имени Д. И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук была учреждена в 2019 году для поощрения научных достижений, популяризации науки и укрепления международного научного сотрудничества. Она присуждается одновременно двум ученым за открытия, инновации или активное продвижение фундаментальных наук, способствующие социально-экономическому развитию. Каждый лауреат получает денежное вознаграждение в размере 250 000 долларов США, золотую медаль и диплом.
Организаторами премии выступают ЮНЕСКО и правительство РФ при участии Российской академии наук и Российского химического общества имени Д. И. Менделеева. Торжественная церемония вручения премии состоится 17 июля в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.