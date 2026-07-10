Садовничий: премия ЮНЕСКО-России им. Менделеева укрепит научное сотрудничество

Сергей Шейко — профессор и заведующий лабораторией биомиметических полимеров Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле (США). Ученый отмечен премией за выдающиеся фундаментальные исследования в области архитектурного дизайна и программирования макромолекул, заложившие основу для создания нового поколения интеллектуальных полимерных материалов с заранее заданными свойствами, памятью формы и способностью к самовосстановлению. Его работы, опубликованные в ведущих журналах Science и Nature, открывают новые возможности для биомедицины, робототехники и энергетики.