Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Только 18% компаний Калининграда принимают на работу подростков

Чаще всего старшеклассники идут работать курьерами, продавцами и промоутерами.

Только 18% компаний Калининграда принимают подростков: 6% — на работу, 12% — только на стажировку. Об этом сообщает сервис SuperJob со ссылкой на результаты опроса.

Активнее тут выступает крупный и средний бизнес, который готов обучать молодежь и выращивать кадры.

Школьникам чаще всего предлагают позиции курьеров, продавцов, промоутеров, официантов и других сотрудников заведений общественного питания. При этом сами старшеклассники надеются работать в торговых залах, на сборе заказов. Впрочем, в курьеры и промоутеры также идут активно.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше