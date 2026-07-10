Только 18% компаний Калининграда принимают на работу подростков

Только 18% компаний Калининграда принимают подростков: 6% — на работу, 12% — только на стажировку. Об этом сообщает сервис SuperJob со ссылкой на результаты опроса.
Активнее тут выступает крупный и средний бизнес, который готов обучать молодежь и выращивать кадры.
Школьникам чаще всего предлагают позиции курьеров, продавцов, промоутеров, официантов и других сотрудников заведений общественного питания. При этом сами старшеклассники надеются работать в торговых залах, на сборе заказов. Впрочем, в курьеры и промоутеры также идут активно.
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