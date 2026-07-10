Только 18% компаний Калининграда принимают на работу подростков

Школьникам чаще всего предлагают позиции курьеров, продавцов, промоутеров, официантов и других сотрудников заведений общественного питания. При этом сами старшеклассники надеются работать в торговых залах, на сборе заказов. Впрочем, в курьеры и промоутеры также идут активно.