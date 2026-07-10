Совместная премия ЮНЕСКО и РФ для ученых не предполагает квоты для россиян

Международная премия ЮНЕСКО-России имени Д. И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук была учреждена в 2019 году для поощрения научных достижений, популяризации науки и укрепления международного научного сотрудничества. Она присуждается одновременно двум ученым за открытия, инновации или активное продвижение фундаментальных наук, способствующие социально-экономическому развитию. Каждый лауреат получает денежное вознаграждение в размере 250 000 долларов США, золотую медаль и диплом.