Совместная премия ЮНЕСКО и РФ для ученых не предполагает квоты для россиян

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Международная премия ЮНЕСКО-России имени Д. И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук не предполагает обязательного включения россиян в число лауреатов — все соискатели находятся в равных условиях. Об этом сообщил ТАСС вице-президент РАН, научный руководитель химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Степан Калмыков, представляющий РФ в жюри.
ЮНЕСКО в пятницу утвердила решение жюри, согласно которому награда в этом году присуждается ученым Пань Цзяньвэю (Китай) и Сергею Шейко (США/Россия). Жюри назначается генеральным директором ЮНЕСКО. В него входят семь ведущих ученых из Испании, Германии, России, Мексики, Индии, Кении и Марокко, представляющих авторитетные научные и образовательные организации мира.
«У нас нет такого правила, что один лауреат — обязательно россиянин, а другой — нет. Премия международная, представители всех стран находятся в одинаковых условиях. Это принципиальная позиция», — сказал Калмыков корреспонденту ТАСС.
Международная премия ЮНЕСКО-России имени Д. И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук была учреждена в 2019 году для поощрения научных достижений, популяризации науки и укрепления международного научного сотрудничества. Она присуждается одновременно двум ученым за открытия, инновации или активное продвижение фундаментальных наук, способствующие социально-экономическому развитию. Каждый лауреат получает денежное вознаграждение в размере 250 000 долларов США, золотую медаль и диплом.
Организаторами премии выступают ЮНЕСКО и правительство РФ при участии Российской академии наук и Российского химического общества имени Д. И. Менделеева. Торжественная церемония вручения премии состоится 17 июля в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.