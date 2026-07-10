«Парма» нашла нового разыгрывающего

Разыгрывающий дебютировал в Единой лиге ВТБ в сезоне 2023/24 за красноярский «Енисей», где был одним из лидеров команды. Затем присоединился к «Уралмашу», с которым стал обладателем Кубка России и был признан лучшим снайпером Лиги ВТБ сезона 2024/25. Продолжил карьеру в краснодарском «Локомотиве-Кубань», в составе которого стал бронзовым призером Единой Лиги ВТБ и чемпионата России.