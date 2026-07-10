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В Волгограде задержан военблогер Гузенко по делу об экстремизме

В Волгограде задержан военблогер Егор Гузенко с позывным «Тринадцатый». Об этом сообщается в.

В Волгограде задержан военблогер Егор Гузенко с позывным «Тринадцатый». Об этом сообщается в телеграм-канеале Гузенко.

— Друзья, Егору была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, — говорится в посте, опубликованном накануне.

По информации авторов сообщения, военблогеру в настоящее время собирают деньги на адвоката. В то же время в канале продолжает публиковаться контент, в том числе рекламного характера.

По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», задержание «Тринадцатого» было произведено 8 июля в Волгограде. По не подтвержденным официально сведениям, в отношении блогера возбуждено уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды (ст. 282 УК РФ),

По данным Газеты.ru, с 2024 года Егор Гузенко участвует в боевых действиях в зоне СВО по контракту с Министерством обороны РФ.

Фото: «Тринадцатый» / t.me.