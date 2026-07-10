Новый поезд на юг будет следовать через Воронеж и Липецк каждый день

Поезд состоит из плацкартных и купейных вагонов «Таврия». Ежедневное отправление с Павелецкого вокзала Москвы назначено на 17:45. Состав следует через Липецк, Воронеж и Ростов-на-Дону и прибывает в Новороссийск на следующий день в 5:20. Обратно поезд отправится с 12 июля также в 17:45. Время прибытия в Москву варьируется: через день в 05:35 или 06:01 в зависимости от даты.