Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый поезд на юг будет следовать через Воронеж и Липецк каждый день

Крымский железнодорожный перевозчик «Гранд сервис экспресс» назначил дополнительный поезд № 433/434 Москва — Новороссийск с остановками в Воронежской и Липецкой областях. Состав будет курсировать с 10 июля до конца августа. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Источник: Коммерсантъ

Крымский железнодорожный перевозчик «Гранд сервис экспресс» назначил дополнительный поезд № 433/434 Москва — Новороссийск с остановками в Воронежской и Липецкой областях. Состав будет курсировать с 10 июля до конца августа. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Поезд состоит из плацкартных и купейных вагонов «Таврия». Ежедневное отправление с Павелецкого вокзала Москвы назначено на 17:45. Состав следует через Липецк, Воронеж и Ростов-на-Дону и прибывает в Новороссийск на следующий день в 5:20. Обратно поезд отправится с 12 июля также в 17:45. Время прибытия в Москву варьируется: через день в 05:35 или 06:01 в зависимости от даты.

В конце июня стало известно, что «Гранд сервис экспресс» назначит дополнительный поезд № 197 Керчь — Москва, следующий через Воронежскую и Липецкую области. Состав выполнил четыре рейса из Крыма. Последний завершился 9 июля прибытием в Москву.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше