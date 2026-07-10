Студенты из Татарстана впервые стали официантами в вагонах-ресторанах поездов

Студотряды республики работают на железной дороге сразу по нескольким направлениям. В Казани второй год подряд восемь подростков трудятся помощниками дежурных по вокзалу, помогая пассажирам еще до посадки на поезд. Кроме того, студенты Казанского железнодорожного техникума традиционно работают монтерами железнодорожных путей, обеспечивая безопасность движения составов.