Студенты из Татарстана впервые стали официантами в вагонах-ресторанах поездов

В этом году 12 студентов Казанского государственного энергетического университета вошли в состав студенческого отряда проводников «Энерджи» и отправились на Всероссийский трудовой проект в Санкт-Петербург.
Часть участников отряда работает проводниками пассажирских вагонов, а часть впервые в истории студенческих отрядов Татарстана получила возможность трудиться официантами в вагонах-ресторанах поездов.
Студенты, работающие в вагонах-ресторанах, обслуживают пассажиров в пути: принимают и подают заказы, сервируют столы и помогают создавать комфортную атмосферу для путешественников. Такая работа позволяет молодым людям получить новые навыки в сфере сервиса и приобрести опыт взаимодействия с пассажирами.
Директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, заместитель председателя Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Василий Ислаев отметил, что работа проводниками пассажирских вагонов уже много лет остается одним из самых востребованных направлений для студентов Татарстана. Ежегодно в этой сфере трудоустраиваются более 500 молодых людей.
По его словам, появление новых возможностей в вагонах-ресторанах дает студентам уникальный профессиональный опыт, помогает развивать компетенции в сфере обслуживания и открывает дополнительные перспективы для будущего трудоустройства.
2026 год в «Российских железных дорогах» объявлен Годом пассажира. В этот период особенно важно участие студенческих отрядов Татарстана в создании комфортных условий для пассажиров на всех этапах поездки.
Студотряды республики работают на железной дороге сразу по нескольким направлениям. В Казани второй год подряд восемь подростков трудятся помощниками дежурных по вокзалу, помогая пассажирам еще до посадки на поезд. Кроме того, студенты Казанского железнодорожного техникума традиционно работают монтерами железнодорожных путей, обеспечивая безопасность движения составов.
Работу студенческих отрядов Татарстана координирует Министерство по делам молодежи республики в рамках реализации целей национального проекта «Молодежь и дети».