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Как будут ходить поезда «Таврия» в выходные дни и в понедельник

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости Крым. Все поезда «Таврия» до 13 июля начинают и завершают свои маршруты в Крыму на станции Керчь-Южная Новый парк, далее к местам назначения пассажиров будут доставлять автобусами. Об этом сообщает в пятницу перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

«До 13 июля включительно все поезда “Таврия” крымского направления продолжают курсировать от/до станции Керчь-Южная Новый парк», — сказано в сообщении.

Перевозка пассажиров между Керчью и станциями в Крыму осуществляется автобусами. Актуальную информацию о расписании и оплате талонов на автобус пресс-служба рекомендует уточнять на сайте компании-перевозчика.

Талон на автобус понадобится тем пассажирам, у которых куплен билет до или от станции Керчь-Южная Новый парк. Пассажирам, изначально купившим железнодорожный билет от станции отправления или до станции конечного назначения, докупать талон на автобус не нужно, поясняли ранее в «Гранд Сервис Экспресс».

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