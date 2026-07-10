Как будут ходить поезда «Таврия» в выходные дни и в понедельник

«До 13 июля включительно все поезда “Таврия” крымского направления продолжают курсировать от/до станции Керчь-Южная Новый парк», — сказано в сообщении.
Перевозка пассажиров между Керчью и станциями в Крыму осуществляется автобусами. Актуальную информацию о расписании и оплате талонов на автобус пресс-служба рекомендует уточнять на сайте компании-перевозчика.
Талон на автобус понадобится тем пассажирам, у которых куплен билет до или от станции Керчь-Южная Новый парк. Пассажирам, изначально купившим железнодорожный билет от станции отправления или до станции конечного назначения, докупать талон на автобус не нужно, поясняли ранее в «Гранд Сервис Экспресс».