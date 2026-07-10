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Суперциклон принесет залповые ливни в Нижний Новгород 12 июля

За день может выпасть треть месячной нормы осадков.

Источник: Живем в Нижнем

27 мм осадков могут выпасть в Нижнем Новгороде в воскресенье, 12 июля. Это треть месячной нормы, рассказали в мэрии города.

Ливень принесут два циклона, которые слились в один. Первый, «Бернадетт», сейчас бушует на юге Балтийского моря. Второй, термический циклон, пока фиксируется на севере Каспия, что для летнего сезона очень нетипично. Эти атмосферные явления направятся навстречу друг другу и на Русской равнине сольются в единый суперциклон. Поэтому в Центральной России в эти выходные будет дождливо, есть также вероятность возникновения смерчей.

По словам синоптиков, ливни пойдут «стеной». То есть, за раз, в течение 30−50 минут, выпадет большое количество осадков. В Нижнем Новгороде дожди продолжаться и на следующей неделе, но с меньшей интенсивностью. В городе готовятся к непогоде, обследуют и чистят ливневки.

В воскресенье в тех местах города, где традиционно наблюдаются потопы после дождей, будут дежурить бригады с коммунальной техникой. Также специалисты наблюдают за местами, где возможны оползни. Водителям советуют делать остановки на время активной фазы дождей, чтобы не создавать аварийные ситуации в условиях плохой видимости.