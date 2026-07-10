Суперциклон принесет залповые ливни в Нижний Новгород 12 июля

Ливень принесут два циклона, которые слились в один. Первый, «Бернадетт», сейчас бушует на юге Балтийского моря. Второй, термический циклон, пока фиксируется на севере Каспия, что для летнего сезона очень нетипично. Эти атмосферные явления направятся навстречу друг другу и на Русской равнине сольются в единый суперциклон. Поэтому в Центральной России в эти выходные будет дождливо, есть также вероятность возникновения смерчей.