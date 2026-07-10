Власти: Обязать собственника восстановить снесённое историческое здание на Правой набережной невозможно

Региональная служба охраны объектов культурного наследия выдала предписание из-за сноса исторического здания. Ранее глава ведомства Евгений Маслов говорил, что к ним не поступало заявлений о признании памятником административного здания на Правой набережной. «Это не объект [культурного наследия] и даже в предварительном перечне не был. В таких ситуациях, когда уже сносят, [служба не может помочь] даже по коррупционным причинам», — уточнял Маслов.