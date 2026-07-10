Власти: Обязать собственника восстановить снесённое историческое здание на Правой набережной невозможно

Власти не могут обязать собственника восстановить снесённое историческое здание на Правой набережной в Калининграде, потому что оно не являлось памятником. Об этом сообщили представители службы охраны объектов культурного наследия в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».
«К сожалению, собственник очень быстро осуществил снос. Обязать его восстановить здание невозможно, так как оно не являлось объектом культурного наследия», — говорится в комментарии.
Во вторник, 7 июля, на Правой набережной в Калининграде приступили к сносу административного здания XIX века. Оно находится по соседству с бывшей вальцовой мельницей Кёнигсберга, которая признана памятником. Демонтаж исторического объекта возмутил многих жителей города.
Региональная служба охраны объектов культурного наследия выдала предписание из-за сноса исторического здания. Ранее глава ведомства Евгений Маслов говорил, что к ним не поступало заявлений о признании памятником административного здания на Правой набережной. «Это не объект [культурного наследия] и даже в предварительном перечне не был. В таких ситуациях, когда уже сносят, [служба не может помочь] даже по коррупционным причинам», — уточнял Маслов.
По данным портала Prussia39.ru, комплекс Кёнигсбергской вальцовой мельницы построили около 1890 года. Оно представляет собой семиэтажное здание из красного кирпича. Фасады украшают оконные проёмы с лучковыми перемычками, орнаментированные карнизы, фриз и другие детали. После войны там стал размещаться Калининградский мукомольный завод.