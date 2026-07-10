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Беспрозванных поручил увеличить штат врачей в поликлинике на улице Марины Расковой

К сентябрю должны появиться новые терапевты и узкие специалисты.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поручил увеличить штат врачей в поликлинике на улице Марины Расковой. Об этом стало известно во время рабочего выезда главы региона в медучреждение в четверг, 9 июля.

Главврач рассказал, что в поликлинике не хватает офтальмолога и травматолога. По его словам, узкие специалисты такого профиля востребованы по всей стране, поэтому закрыть вакансии непросто.

Беспрозванных подчеркнул, что для таких медиков необходимо разработать индивидуальные меры поддержки, чтобы работа в поликлинике была удобной и привлекательной. Помимо этого надо расширить и штат терапевтов.

Решить кадровый вопрос губернатор поручил к сентябрю. Осенью нагрузка на поликлинику традиционно увеличивается.

На время реконструкции детской поликлиники на Огарёва педиатры переедут на улицу Марины Расковой.