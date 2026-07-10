Стоит ли переводить автомобиль на ГБО и насколько это безопасно

После перебоев с поставками бензина и роста цен россияне стали активнее переводить автомобили на газ. По данным Национальной газомоторной ассоциации, спрос на установку ГБО вырос на 35% по сравнению с мартом-апрелем этого года. Официальные сервисы оказались перегружены: ожидание в некоторых случаях растянулось на несколько месяцев, а стоимость переоборудования составляет в среднем от 50 до 80 тысяч рублей без учета оформления документов.