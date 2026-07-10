Стоит ли переводить автомобиль на ГБО и насколько это безопасно

На фоне перебоев с бензином и роста цен на топливо россияне массово заинтересовались газобаллонным оборудованием. Спрос вырос на 35%, а запись в сервисах растянулась на месяцы. Действительно ли ГБО позволяет существенно сэкономить, насколько безопасны такие автомобили и кому переход на газ оправдан — рассказала Pravda-nn.ru.
После перебоев с поставками бензина и роста цен россияне стали активнее переводить автомобили на газ. По данным Национальной газомоторной ассоциации, спрос на установку ГБО вырос на 35% по сравнению с мартом-апрелем этого года. Официальные сервисы оказались перегружены: ожидание в некоторых случаях растянулось на несколько месяцев, а стоимость переоборудования составляет в среднем от 50 до 80 тысяч рублей без учета оформления документов.
Похожая ситуация и в Нижнем Новгороде. В одном из сервисов сообщили, что оборудование закончилось, новые поставки ожидаются не раньше середины августа, а цены пока неизвестны. Подобный ажиотаж наблюдается впервые.
Федеральные компании также сообщают о перегрузке. Запись в некоторых компаниях уже ведется на осень или декабрь.
Кандидат технических наук, доцент НГТУ им. Р. Е. Алексеева Александр Тихомиров отметил, что установка газа была выгодна всегда, но сейчас это почти нереально из-за огромных очередей. Те, кто успел раньше, — в выигрыше.
ГБО не заменяет бензиновую систему, а дополняет ее. Машина становится двухтопливной. В большинстве автомобилей двигатель запускается на бензине, а после прогрева автоматически переключается на газ. По словам эксперта, если система исправна, водитель практически не замечает момента перехода. Если появляются рывки или двигатель глохнет — это повод обратиться в сервис. Также тревожный сигнал — характерный запах газа.
Главная причина популярности ГБО — экономия. Пропан-бутан сегодня примерно вдвое дешевле бензина. Однако выгода зависит от пробега. Эксперт подчеркнул, что среднестатистическая экономия составляет около 40%, но, если автомобиль используется редко, смысла в установке нет. Для дальних поездок выгода становится существенной.
Сам Тихомиров ездит на газу около 40 лет и подсчитал, что к 2019 году сэкономил примерно полмиллиона рублей. Быстрее всего установка окупается у таксистов и тех, кто ежегодно проезжает десятки тысяч километров.
Многие до сих пор считают газовые автомобили опасными, но, по мнению специалистов, это устаревшее представление. Газовые машины горят не чаще других — причина возгораний обычно в коротком замыкании проводки. Современные системы имеют несколько степеней защиты, а безопасность зависит от качества монтажа и соблюдения правил эксплуатации.
Специалисты предупреждают: экономить на установке нельзя. Рост спроса привел к появлению мастерских с разным уровнем квалификации. Ошибки при монтаже влияют и на безопасность, и на срок службы двигателя.
Среди преимуществ: снижение расходов на топливо, более чистое сгорание смеси и увеличение запаса хода. Если закончился газ, можно продолжить движение на бензине.
Недостатки: часть багажника занимает газовый баллон, оборудование требует регулярного обслуживания. Отдельная сложность — современные автомобили с непосредственным впрыском (особенно китайские модели). Для них установка технически сложнее и дороже, а экономический эффект ниже.
После установки ГБО автомобиль необходимо зарегистрировать как транспортное средство с измененной конструкцией. Езда без оформления грозит штрафом и предписанием демонтировать оборудование либо узаконить его.
По мнению экспертов, решение о переходе на газ стоит принимать не только исходя из цен на бензин, но и с учетом собственных пробегов и готовности обслуживать новую систему. Если автомобиль используется активно — выгода будет существенной. Если нет — большого смысла в установке нет.
Пока же желающим перевести автомобиль на газ придется запастись терпением: высокий спрос привел к дефициту оборудования, росту цен и многомесячным очередям.