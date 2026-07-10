В Кемерове открыли уникальное кафе внутри самолета

«По решению жителей Кемерова в ближайшее время весь парк будет благоустроен в ходе нацпроекта “Инфраструктура для жизни” — люди проголосовали за обновление этого знакового места в городе. Возвращение в парк исторического объекта — легендарного самолета — также выполнено по просьбе кемеровчан. Уверен, это место станет точкой притяжения для семейного отдыха и будет радовать жителей и гостей региона», — отметил Середюк.