В Кемерове открыли уникальное кафе внутри самолета

Открытие семейного кафе-мороженого состоялось на борту настоящего самолета Ан-12 в городском парке «Антошка» Кемерова в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в Министерстве социальной защиты населения Кузбасса.
Легендарный самолет вернули в парк по инициативе горожан в июле 2024 года, которую поддержал губернатор региона Илья Середюк. Фюзеляж доставляли в город по частям в ночное время.
«По решению жителей Кемерова в ближайшее время весь парк будет благоустроен в ходе нацпроекта “Инфраструктура для жизни” — люди проголосовали за обновление этого знакового места в городе. Возвращение в парк исторического объекта — легендарного самолета — также выполнено по просьбе кемеровчан. Уверен, это место станет точкой притяжения для семейного отдыха и будет радовать жителей и гостей региона», — отметил Середюк.
Специалисты провели большую техническую подготовку: выровняли и стабилизировали воздушное судно, а также выполнили фиксацию передней оси. Внутри укрепили каркас, выполнили утепление и прокладку внутренних коммуникаций, сделали отопление и вентиляцию для круглогодичной работы кафе.
Концепцию интерьера в стиле ретрофутуризма разработали воспитанники Школы креативных индустрий совместно с учреждением «Школьное питание». Внутри посетителей ждут настоящие авиационные кресла, меню в виде интерактивного аэропортового табло, отреставрированные приборы в кабине пилота и современная зона виртуальной реальности для цифровых полетов над достопримечательностями Кузбасса. Лучшие сорта мороженого для меню выбирали активисты Движения первых на специальной дегустации.
Сейчас рядом с самолетом и по всей территории парка обновляют пешеходные зоны и укрепляют набережную реки Искитимки. В 2027 году в парке «Антошка» стартует второй этап благоустройства, в рамках которого специалисты полностью обновят систему освещения.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.