Ставшую сенсацией плиту царя Дария с Кубани «писал» вовсе не он — версия ученых

Камень с обрывками клинописного текста, уникальный для России и почти не имеющий аналогов в мире, привезли в Воронеж из музея-заповедника «Фанагория». Памятник известен как «плита царя Дария» и будоражит умы ученых, которые гадают, как связанный с древним Персидским царством артефакт попал на Боспор.
По всей видимости, это фрагмент мраморной стелы, стоявшей на видном месте. Своего рода «сообщение о существенных фактах», только по правилам 2500-летней давности. В нашей стране образцов персидской лапидарной клинописи больше нет. За пределами державы Ахеменидов такие тексты почти не находят.
В Фанагории плиту обнаружили в 2016 году на развалинах сгоревших оборонительных укреплений. Такой пожар, по данным исторических источников, произошел в первой половине V века до нашей эры.
В первой строке специалисты прочли имя Дарий в родительном падеже. В музее-заповеднике полагают, что речь идет о Дарии I, и исходя из археологического контекста делают вывод, что надпись была сделана в правление его сына Ксеркса (486−465 гг. до н. э.). Нередко подобные плиты ставили в ознаменование того, что территория перешла под чью-то власть. Но на колонию персов Фанагория не тянет.
Кубанские исследователи связали появление надписи с сообщением Диодора Сицилийского о том, что на Боспоре Киммерийском (в городах у Керченского пролива) к власти пришел род Археонактидов, а они пользовались военной поддержкой Персидской империи. Директор музея-заповедника Владимир Кузнецов предположил, что текст изначально был выбит на двух языках, но часть на древнегреческом оказалась утеряна.
Другие историки считают, что надпись могла быть сделана и при самом Дарии, а ее попадание в Фанагорию трактуют как случайность. На Таманском полуострове нет своего камня, поэтому известняк и мрамор для разных нужд сюда свозили отовсюду. То есть ставшую неактуальной стелу или ее фрагменты могли забрать в городе, вышедшем из-под контроля персидского царя.
Поэтому «плиту царя Дария» сегодня датируют 500−775 годами до н. э. и ждут, что новые находки помогут пролить свет на ее судьбу.
Увидеть памятник мирового значения можно в Воронеже на выставке «Археологические древности Юга России» в музее имени И. Крамского.
Вещи из фанагорийских погребений: античные маски Медузы Горгоны, которые крепили к саркофагам для защиты от злых духов и людей. Фото: Татьяна Ткачёва.
Среди 175 экспонатов есть еще одна знаменательная плита — свидетельство того, что в Фанагории некогда имелась одна из самых ранних синагог. Она действовала около ста лет до нашей эры и сгорела в пожаре, уничтожившем почти весь город, в IV веке н. э. В России более старых молельных домов больше не найдено. Но и за ее пределами столь древних синагог не так уж много. У иудеев был храм в Иерусалиме. Строить помещения для внехрамовых собраний они стали в третьем веке до нашей эры, а массовым это явление стало лишь через 500−600 лет.
Фанагорийскую синагогу открыли три год назад. Первоначально археологов привлекли цилиндрические куски шлифованного мрамора — их приняли за балясины лестницы, рассказала главный хранитель фондов музея-заповедника Мария Чашук: «А потом из этих “балясин” сложились меноры с необычными орнаментами. Рядом нашли плиту с надписью по-древнегречески, где упоминаются члены иудейской общины и есть слово “синагога”…».
Также в Воронеже можно увидеть красивые вещи из фанагорийских погребений: античные маски Медузы Горгоны, которые крепили к саркофагам для защиты от злых духов и людей, египетские бусины в виде львов и скарабеев, меч в иранском стиле. Самый яркий предмет в этом ряду — ажурная металлическая подвеска в виде кольца с фигурами орла, змеи, быков, головами кабана и оленя.
Египетские бусины в виде львов и скарабеев. Фото: Татьяна Ткачёва.
— Об этой вещи можно сказать фразой из мема «Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое». Аналогов в исторических источниках или на других территориях нет. Возможно, украшение вешали на шею как амулет. В могиле он лежат в головах у женщины, завернутой в войлок. Надеемся, что когда-нибудь наши коллеги найдут при раскопках подобные предметы или мастерскую, где их делали, — отметила Мария Чашук.
Фанагория — один из самых масштабных памятников археологии в Северном Причерноморье. С 540 года до н. э. до IX века н. э. здесь находился крупный древнегреческий город. По данным археологов, площадь поселения составляла 60−65 гектаров. Вдоль дорог, которые к нему вели, располагались некрополи, которые сегодня занимают около 850 гектаров. Толщина культурного слоя в Фанагории доходит до семи метров, треть города находится под водой. За весь период научных раскопок — с 1936 года — здесь изучили всего два процента территории.