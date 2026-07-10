Ставшую сенсацией плиту царя Дария с Кубани «писал» вовсе не он — версия ученых

Среди 175 экспонатов есть еще одна знаменательная плита — свидетельство того, что в Фанагории некогда имелась одна из самых ранних синагог. Она действовала около ста лет до нашей эры и сгорела в пожаре, уничтожившем почти весь город, в IV веке н. э. В России более старых молельных домов больше не найдено. Но и за ее пределами столь древних синагог не так уж много. У иудеев был храм в Иерусалиме. Строить помещения для внехрамовых собраний они стали в третьем веке до нашей эры, а массовым это явление стало лишь через 500−600 лет.