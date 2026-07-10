Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Программа «Наш двор» выполнена на 66 процентов — темпы выше прошлогодних

В Советском районе Казани началась приемка дворов.

Источник: Комсомольская правда

Работы по благоустройству в рамках республиканской программы «Наш двор» выполнены на 66 процентов. Темпы реализации превышают показатели прошлого года. Об этом на совещании в Доме правительства РТ сообщила руководитель Департамента программ развития городской среды Института развития городов Татарстана Арина Петрова. Совещание в режиме видео-конференц-связи провёл глава Татарстана Рустам Минниханов.

Дорожные работы выполнены на 75 процентов. Ремонт завершён в 295 дворах, работы продолжаются в 178. Установка фонарей ведётся в 151 дворе, в 313 — уже завершена. Общее выполнение по республике — 77 процентов.

На складах находится 94 процента необходимого оборудования. Оставшиеся 6 процентов (154 изделия) должны отгрузить до 24 июля. Монтаж выполнен на 46 процентов — установлено 6 292 единицы. Работы ведутся в 139 дворах, завершены — в 154.

На прошлой неделе прошли выездные проверки в Казани, Набережных Челнах и ряде районов. Критических замечаний не выявлено. Все недочёты направлены в муниципалитеты.

В Советском районе Казани началась приёмка дворов — принято семь территорий. С начала года в адрес программы поступило 3055 обращений, за последние две недели — 299. Зафиксировано 13 просроченных обращений из двух районов.

Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.
Читать дальше