Российский научный фонд поддержит более 800 проектов молодых ученых

Второй и третий конкурсы грантов были направлены на поддержку научных групп под руководством молодых ученых, в том числе на продление уже поддержанных РНФ исследований. В нем победило 453 проекта, на реализацию каждого из которых будет направлено по 3−6 млн рублей ежегодно. В их числе — проекты по созданию новых форм иммунотерапии, ИИ-алгоритмов, спинтроники, нейроморфных чипов и ряд других перспективных научных направлений.