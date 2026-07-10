Российский научный фонд поддержит более 800 проектов молодых ученых

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российский научный фонд подвел итоги четырех конкурсов грантов для молодых ученых, в рамках которых РНФ поддержит свыше 800 проектов молодых ученых, нацеленных на фундаментальные научные исследования, а также на разработку новых материалов и компонентов микроэлектроники. Об этом говорится в сообщениях, опубликованных на сайте РНФ.
Как отмечается, в конце 2025 года Российский научный фонд объявил о старте четырех конкурсов, направленных на поддержку молодых ученых, работающих по нескольким перспективным направлениям. В их числе — создание цифровых технологий, разработка «зеленой» энергетики и методов добычи сырья, персонализированной медицины, высокопродуктивного сельского хозяйства, новых коммуникационных систем и инструментов, необходимых для освоения космоса и Арктики.
В рамках первого из этих конкурсов, конкурса инициативных исследований молодых ученых, эксперты РНФ отобрали 414 проектов, каждый из которых получит до 1,5 млн рублей ежегодно на проведение исследований. В частности, молодые физики из Курчатовского института получат возможность создать ключевые компоненты для новых источников ультрахолодных нейтронов, а химики из Казанского федерального университета создадут новые катализаторы для удаления серы и переработки тяжелых сортов нефти.
Второй и третий конкурсы грантов были направлены на поддержку научных групп под руководством молодых ученых, в том числе на продление уже поддержанных РНФ исследований. В нем победило 453 проекта, на реализацию каждого из которых будет направлено по 3−6 млн рублей ежегодно. В их числе — проекты по созданию новых форм иммунотерапии, ИИ-алгоритмов, спинтроники, нейроморфных чипов и ряд других перспективных научных направлений.
Также РНФ поддержал шесть коллективов молодых ученых, которые будут реализовать свои проекты на высокотехнологичных предприятиях. В частности, молодые исследователи помогут лидерам российской полупроводниковой промышленности разработать компоненты силовой электроники, аналоговых микросхем и фотоприемники ИК-диапазона, а также создать новые композитные материалы и методы проектирования гидрооборудования. Все это поможет укрепить технологический суверенитет России.