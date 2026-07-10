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Исторический дом на улице Шевченко в Нижнем Новгороде продали за 16,3 млн рублей

Дом № 5 на улице Шевченко в Нижнем Новгороде приобрел спецзастройщик «ННДК 4», сообщил заместитель губернатора Егор Поляков в своем Telegram-канале. В процессе торгов стоимость лота увеличилась вдвое — до 16,3 млн руб., уточнил господин Поляков.

Дом № 5 на улице Шевченко в Нижнем Новгороде приобрел спецзастройщик «ННДК 4», сообщил заместитель губернатора Егор Поляков в своем Telegram-канале. В процессе торгов стоимость лота увеличилась вдвое — до 16,3 млн руб., уточнил господин Поляков.

Исторический дом расположен рядом с IT-кампусом «Неймарк». Он не является объектом культурного наследия, однако формирует исторический облик центра Нижнего Новгорода.

Ранее «ННДК 4» отреставрировал усадьбу Гусевых на улице Славянской.

В 2026 году казенное предприятие Нижегородской области «Регнедвижимость» продало 13 исторических объектов.