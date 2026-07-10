На Дону утвердили график школьных каникул на новый учебный год. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области. Каникулы пройдут четыре раза в конце каждой четверти. Осенний отдых продлится с 26 октября по 3 ноября 2026 года. Зимой школьники будут гулять с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Весенние каникулы намечены с 27 марта по 4 апреля 2027 года, а самые длинные летние начнутся 27 мая и завершатся 31 августа 2027 года. Отдельный бонус предусмотрен для первоклассников. Для них введены дополнительные выходные с 15 по 21 февраля 2027 года, чтобы адаптация к учёбе прошла легче.