На благоустройство парка «Советский сад» в Курской области направят еще 72 млн

Общая площадь парка составляет 79 тыс. кв. м. В рамках второго этапа благоустройства подрядчику предстоит до 1 ноября освоить 12,2 тыс. кв. м. На участке необходимо создать пять функциональных зон. В спортивной требуется установить многофункциональную площадку для командных игр, сектор с уличными тренажерами, отдельную волейбольную площадку и велодорожки. В детской зоне нужно разместить игровые комплексы, карусели, качели и песочницы. Также необходимо обустроить набережную, пляж с шезлонгами, спасательным постом, раздевалками и смотровую площадку с амфитеатром.