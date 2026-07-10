В Рязанском сельском поселении Кубани обновили сети водоснабжения

Работы по замене магистрального водопровода провели на участке протяженностью более 42 км. Сейчас на объекте идут завершающие этапы: специалисты промывают и опрессовывают новую водопроводную сеть, демонтируют старые колодцы и гидранты, а также выравнивают грунт. Также уже началось подключение домовладений к обновленной системе водоснабжения, что значительно улучшит качество жизни местных жителей.