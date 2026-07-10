В Рязанском сельском поселении Кубани обновили сети водоснабжения

Сети водоснабжения обновили в Рязанском сельском поселении Белореченского района Краснодарского края в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в районной администрации.
Работы по замене магистрального водопровода провели на участке протяженностью более 42 км. Сейчас на объекте идут завершающие этапы: специалисты промывают и опрессовывают новую водопроводную сеть, демонтируют старые колодцы и гидранты, а также выравнивают грунт. Также уже началось подключение домовладений к обновленной системе водоснабжения, что значительно улучшит качество жизни местных жителей.
«Важная составляющая комфортной жизни в нашей станице — качественное тепло- и водоснабжение. Для этого мы строим новую и модернизируем существующую инженерную инфраструктуру. Благодаря этой работе качество коммунальных услуг улучшится более чем для 5,5 тысячи жителей станицы Рязанской», — отметил глава Рязанского сельского поселения Александр Бригидин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.