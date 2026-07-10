В Госдуму внесли законопроект о раскрытии состава табачных изделий

Сейчас, согласно пояснительной записке, изготовители и импортеры ежегодно отчитываются перед уполномоченным органом в сфере здравоохранения о составе табачных изделий и выделяемых ими веществах, при этом часть сведений они маркируют как коммерческую тайну, и эти данные не могут быть опубликованы в открытом доступе.