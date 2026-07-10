Выплаты пострадавшим от ЧС: в Крыму запустили горячие линии

«В муниципалитетах Республики Крым начали работу горячие линии для пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, режим которой был введен 26 июня указом главы Крыма. Крымчане могут обратиться за консультациями и разъяснениями по вопросам получения единовременной денежной выплаты», — говорится в сообщении.
Горячие линии работают в трех городах и восьми районах региона:
— Армянск: +73656720345, +73656721275;
— Белогорский район: +79782086008, +79780917395, +79780487445;
— Джанкой: +79789395687, +79789392774, +79789394421;
— Джанкойский район: +79789942335;
— Красноперекопск: 79789970895, 79789082231, 8 (36565)3−17−26, 8 (36565)3−17−35;
— Красноперекопский район: +79789858617, +79789858612;
— Нижнегорский район: + 79786992785, +73655021637;
— Сакский район: +73656330604, +73656330690;
— Черноморский район: 8 (6558)91−294, 8 (36558) 99−465, 8 (36558) 92−707;
— Красногвардейский район: 8 (6556)22−492, 8 (6556)25−029;
— Первомайский район: +73655292459, +73655292272, +73655292659;
— Раздольненский район: +79783207448, +79781132216.
Ранее сообщалось, что крымчане, пострадавшие в результате ЧС, могут получить единовременную денежную выплату 15 тысяч рублей на каждого члена семьи.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.