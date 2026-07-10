В Воронеже пересмотрят штрафы водителям в очередях на АЗС

Оперативный штаб Воронежской области принял решение, что с 10 июля будет скорректирована работа комплексов видеофиксации вблизи АЗС. В дополнение к этому ответственные специалисты пересмотрят штрафы, которые были с 8 июля разосланы водителям, находившимся в очередях на заправки. Об этом губернатор Александр Гусев сообщил в своем канале в мессенджере «Макс».