Звезды ведущего театра Казахстана «Астана Опера» выступят на «Роза Хутор»

Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус — Роза Хутор» завершится 31 августа 2026 года. Главная тема события — национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения. Его участниками стали хореографические и музыкальные коллективы из России, Казахстана, Бразилии, Индии. Помимо концертов, гостей ждут спектакли студентов и мастер-классы педагогов ГИТИСа, творческие встречи, образовательные и экологические программы, а также кинопоказы. Планируется, что фестиваль станет ежегодным и будет развиваться как площадка для международного культурного диалога и работы с молодыми талантами.