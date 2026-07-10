98 волгоградцев покусали клещи за неделю

В Волгоградской области за прошедшую неделю 98 человек обратились к врачам с присосавшимися клещами. К счастью, новых случая заболевания опасными инфекциями, которые разносят клещи, не зарегистрировано. С начала сезона в этом году покусанных уже 1102, и 374 из них — любящие побегать по травке дети. Всего в этом году зарегистрировано 3 случая заболевания иксодовым клещевым боррелизом и 2 случая — Крымской геморрагической лихорадкой, сообщает управление Роспотребнадзора по Волгоградской области.