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Тушат огонь на четырех объектах: Появилось видео с места пожара в Азове после атаки БПЛА на Ростовскую область 10 июля 2026

Губернатор опубликовал кадры ликвидации пожаров на нефтебазах в Азове.

Источник: Комсомольская правда

В социальных сетях губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря появились кадры с места тушения пожаров в Азове. Там продолжается ликвидация возгорания нефтепродуктов, которое возникло из-за ночной атаки БПЛА.

— После Таганрога поехал в Азов. На местах развернуты оперативные штабы, запасов пены для тушения достаточно, — уточнил глава региона.

На двух других точках огонь локализован. Фото: Юрий Слюсарь.

Сейчас спасатели тушат пламя на одном объекте хранения топлива и одном предприятии города. На двух других точках огонь локализован. Пострадавших, по информации главы региона, нет. Специалисты проверили воздух и не нашли превышения опасных веществ, а эвакуированные жители разместились у родственников.

Напомним, минувшей ночью регион подвергся массированной атаке беспилотников. Системы противовоздушной обороны уничтожили 35 дронов над двумя городами и двумя районами области.

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