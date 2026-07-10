В Волгоградской области из-за жаркой и сухой погоды введён запрет на посещение лесов

Ограничения вводятся сроком на 20 дней, до 31 июля, однако, скорее всего, они будут продлены, как ранее неоднократно это происходило летом 2025 года. При этом документ предусматривает одну оговорку. Находится в лесах разрешено лишь сотрудникам, выполняющим лесохозяйственные работы, а также спасателям и другим специализированным службам и контролирующим структурам.