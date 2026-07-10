Как реагировать на оговорки во время выступлений

Кроме того, выступающим рекомендуется помнить о доброжелательном настрое аудитории. Как пояснила певица, большинство слушателей заинтересовано в получении полезной информации, а не в поиске чужих ошибок. Небольшие оговорки, по ее мнению, делают спикера более живым и естественным. При сохранении спокойствия, уверенности и уважения к слушателям случайный промах быстро забывается, а в памяти остается содержание речи.