Как реагировать на оговорки во время выступлений

Певица Сюзанна Грамагина в беседе с aif.ru рассказала о том, как выступающим следует реагировать на ошибки, допущенные во время публичных выступлений.
По словам эксперта, первая реакция спикера определяет дальнейшее впечатление аудитории. В случае ошибки не следует суетиться или бесконечно извиняться. Рекомендуется сделать короткую паузу на несколько секунд, сделать вдох и продолжить выступление. Это позволит восстановить внутренний контроль и собраться с мыслями.
Если ошибка заметна, не стоит делать вид, что ничего не произошло. Как отметила Грамагина, достаточно короткой фразы, например: «Позвольте, сейчас уточню» или «Я оговорился». После этого следует сразу перейти к правильной информации. Честное признание, по мнению спикера, воспринимается лучше, чем попытки скрыть очевидное, и вызывает уважение.
В случае, если оговорка получилась забавной или подвела техника, допускается использование легкой самоиронии для снятия напряжения. При этом юмор не должен превращать выступление в стендап или отвлекать от темы. После шутки необходимо сразу вернуться к главной мысли.
После исправления ошибки не рекомендуется возвращаться к ней повторно. Слушатели, как уточнила эксперт, быстро переключают внимание, если спикер движется дальше. Для этого можно напомнить главную идею выступления, привести пример или задать вопрос залу.
Грамагина также посоветовала заранее продумывать запасной план на случай непредвиденных обстоятельств, таких как отключение микрофона, зависание презентации или пропажа интернета. Наличие альтернативного сценария, по ее словам, помогает избежать паники и сохранить уверенность.
Кроме того, выступающим рекомендуется помнить о доброжелательном настрое аудитории. Как пояснила певица, большинство слушателей заинтересовано в получении полезной информации, а не в поиске чужих ошибок. Небольшие оговорки, по ее мнению, делают спикера более живым и естественным. При сохранении спокойствия, уверенности и уважения к слушателям случайный промах быстро забывается, а в памяти остается содержание речи.