В Нижнем Новгороде запустят горячую линию «Сообщи, где торгуют смертью»

Ранее глава города Юрий Шалабаев сообщил в соцсетях, что только за нынешний год нижегородцы через цифровые сервисы помогли выявить и устранить почти 2 000 надписей, связанных с пропагандой запрещённого. По его словам, каждый горожанин может присоединиться: достаточно через чат‑бот отправить адрес, фото или видео нарушения и прикрепить геолокацию. Получив сигнал, с информацией работают ответственные структуры — от ДУКов и ТСЖ до полиции и районных администраций, отметил Шалабаев.