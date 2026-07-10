В Нижнем Новгороде запустят горячую линию «Сообщи, где торгуют смертью»

С 13 по 24 июля 2026 года в Нижнем Новгороде заработает горячая телефонная линия «Сообщи, где торгуют смертью», сообщили в пресс-службе городской администрации. Телефонную линию организует департамент по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города. Жители могут звонить специалистам по вопросам профилактики незаконного оборота наркотиков и их немедленного (немедицинского) потребления.
Приём звонков осуществляется по будням: с понедельника по четверг — с 10:00 до 17:00, в пятницу — с 10:00 до 16:00. Номер горячей линии: 467‑10‑90 (доб. 5601).
Ранее глава города Юрий Шалабаев сообщил в соцсетях, что только за нынешний год нижегородцы через цифровые сервисы помогли выявить и устранить почти 2 000 надписей, связанных с пропагандой запрещённого. По его словам, каждый горожанин может присоединиться: достаточно через чат‑бот отправить адрес, фото или видео нарушения и прикрепить геолокацию. Получив сигнал, с информацией работают ответственные структуры — от ДУКов и ТСЖ до полиции и районных администраций, отметил Шалабаев.
Ранее сообщалось, что 16 наркопреступлений выявлено в Нижегородской области в рамках операции «Чистый регион».
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