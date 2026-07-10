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В Екатеринбург приехали еще четыре новых автобуса-гармошки

За неделю в Екатеринбург поступили девять новых автобусов-гармошек.

Источник: Комсомольская правда

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подвел итоги уходящей недели и сообщил, что в уральскую столицу приехали уже девять новых автобусов-гармошек. Напомним, что первые пять единиц поступили еще 6 июля.

— В Екатеринбург продолжают поступать автобусы особо большого класса. На сегодняшний день из новой партии прибыло девять машин, ожидаем еще шесть, — рассказал Алексей Орлов.

Поступить они должны до конца 2026 года. Предполагается, что в сентябре уже прибывший транспорт запустят на маршруты № 50, 64 и 67.

Длина новых автобусов-гармошек составляет 18 метров, а вместительность — 184 пассажира. Кроме того, машины укомплектованы валидаторами и разъемами для зарядки. Присутствует и система «Умный город», которая подсчитывает число пассажиров, оплативших проезд.

Отметим, что всего в 2026 году парк общественного транспорта уральской столицы пополнится 140 новыми автобусами.