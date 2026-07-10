Музей в Агиделе Башкирии получил новое оборудование

Материально-техническую базу обновили в историко-краеведческом музее города Агиделя Республики Башкортостан в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в отделе культуры городской администрации.
«Мы получили уникальную возможность не просто обновить материально-техническую базу, а совершить качественный скачок в развитии. Новое оборудование станет мощным инструментом для решения ключевых задач. Оно позволит вывести на новый уровень проведение мероприятий, сделать образовательный и воспитательный процесс интерактивным и наглядным, а также создать современную, комфортную и безопасную среду для каждого посетителя и сотрудника», — отметила начальник городского отдела культуры Гульнара Гайсина.
Так, для учреждения закупили панорамный проектор и интерактивные сенсорные панели, которые помогут детям знакомиться с историей родного края в игровой и увлекательной форме. А новое профессиональное звуковое оборудование позволит на более высоком уровне проводить музейные мероприятия, лекции и концерты.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.