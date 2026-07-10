Музей в Агиделе Башкирии получил новое оборудование

«Мы получили уникальную возможность не просто обновить материально-техническую базу, а совершить качественный скачок в развитии. Новое оборудование станет мощным инструментом для решения ключевых задач. Оно позволит вывести на новый уровень проведение мероприятий, сделать образовательный и воспитательный процесс интерактивным и наглядным, а также создать современную, комфортную и безопасную среду для каждого посетителя и сотрудника», — отметила начальник городского отдела культуры Гульнара Гайсина.