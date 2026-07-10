Благоустройство исторического двора началось у музея Горького в Нижнем

По задумке авторов проекта, двор будет стилизован под эпоху купцов Бурмистровых, владевших усадьбой в конце XIX века. Одним из главных элементов пространства станет старинная лиственница, которая растет здесь уже почти два столетия и считается одним из главных исторических символов этого места.