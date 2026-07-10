Благоустройство исторического двора началось у музея Горького в Нижнем

В Литературном музее имени А. М. Горького в Нижнем Новгороде начался один из ключевых этапов реставрации — благоустройство территории внутреннего двора. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем MAX-канале.
По задумке авторов проекта, двор будет стилизован под эпоху купцов Бурмистровых, владевших усадьбой в конце XIX века. Одним из главных элементов пространства станет старинная лиственница, которая растет здесь уже почти два столетия и считается одним из главных исторических символов этого места.
Одновременно завершаются работы внутри здания музея: специалисты проводят обработку паркета, устанавливают двери и радиаторы, продолжают восстановление интерьеров залов и монтаж архитектурной подсветки. Кроме того, для посетителей сохранят уникальную систему отопления XIX века, встроенную прямо в пол здания и закрытую прозрачным стеклом.
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